В Армении готовы к сотрудничеству с МУС

Глава МИД встретился и пообщался с председателем МУС.«Министр. подчеркнул готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права», - потом заявили в министерстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии