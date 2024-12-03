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В Армении готовы к сотрудничеству с МУС

В Армении готовы к сотрудничеству с МУС

Глава МИД встретился и пообщался с председателем МУС.«Министр. подчеркнул готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права», - потом заявили в министерстве.

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