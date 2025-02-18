Какой сегодня праздник: 19 февраля

19 февраля в России отмечают День орнитолога. Считается, что термин «орнитология» – в переводе с греческого «наука (учение) о птицах» – появился в 16 веке благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди.
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