Три новые дороги построят по концессионным соглашениям в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Трассы должны снизить загруженность существующих дорог и улучшить транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 млн человек.
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