Специалисты напомнили руководителям мест массового пребывания людей об антитеррористической безопасности

С целью усиления антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей в период подготовки и проведения майских праздников необходимо принять следующие дополнительные меры безопасности: — обратите внимание персонала учреждения на необходимость усиленного соблюдения мер антитеррористической безопасности в ходе проведения культурно-массовых мероприятий; — организуйте постоянный контроль за обстановкой в местах празднования с целью недопущения совершения противоправных действий, угрожающих здоровью и жизни людей; — обеспечьте объекты массового пребывания людей средствами пожаротушения, связи, проверьте состояние и работоспособность средств охранной и пожарной сигнализации; — обращайте внимание на вызывающий подозрение припаркованный на прилегающей территории автотранспорт, подозрительных людей, оставленные предметы, на любые подозрительные мелочи, о которых незамедлительно сообщайте правоохранительным органам; — проверьте наличие на объектах автономного оповещения, аварийного освещения, списка телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.