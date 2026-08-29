У защитника «Авангарда» Лажуа подозрение на перелом ноги

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявила, что у защитника Максима Лажуа подозрение на перелом ноги.
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