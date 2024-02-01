Казань брал, Минск отдавал. РЖД продолжают проработку ВСМ из Москвы в столицы Татарстана и Белоруссии

Ещё не успела общественность переварить все новости о готовящейся к долгожданному старту первой высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, а в инфополе уже вовсю обсуждают подготовку проектов других маршрутов ВСМ — из столицы в Казань и Минск.