Казань брал, Минск отдавал. РЖД продолжают проработку ВСМ из Москвы в столицы Татарстана и Белоруссии

Ещё не успела общественность переварить все новости о готовящейся к долгожданному старту первой высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург, а в инфополе уже вовсю обсуждают подготовку проектов других маршрутов ВСМ — из столицы в Казань и Минск.
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