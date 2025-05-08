«Татнефть» стала предприятием трудовой доблести

Автор: Жамиль СалимгареевРаис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном концерте в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, посвященном предстоящему Дню Победы, объявил о присвоении звания «Предприятие трудовой доблести 1941–1945 гг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии