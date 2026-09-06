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Царьград

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Егор Холмогоров: Москва - столица Святой Руси. Нельзя забывать об этом

Егор Холмогоров: Москва - столица Святой Руси. Нельзя забывать об этом

Тысячи верующих вышли на Общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского. Егор Холмогоров назвал шествие напоминанием о том, что Москва была и останется православным городом, несмотря на попытки представить русских христиан в столице меньшинством.

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