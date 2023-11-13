12,9-дюймовый iPad Air появится в начале 2024 года, а OLED-модели iPad Pro с чипами M3 выйдут во втором квартале. Прогноз Минг-Чи Куо

В своем последнем прогнозе Минг-Чи Куо предсказывает, что Apple компенсирует отсутствие изменений в линейке iPad в этом году, обновив все существующие модели, начиная с обновленного 10,9-дюймового и нового 12,9-дюймового iPad Air с новыми чипами, запланированными к массовому производству на первый квартал 2024 года.