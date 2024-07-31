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В США придумали, как победить всех

В США придумали, как победить всех

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 900 прочитали Виктория Никифорова Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США опубликовала свой доклад о состоянии вооруженных сил страны, и он оказался печален.

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Комментарии
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Александр Т
Какие равные противники? Пиндосы всю жизнь воевали против дикарей с палками и луками.
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