В США придумали, как победить всех

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 900 прочитали Виктория Никифорова Комиссия по стратегии национальной обороны конгресса США опубликовала свой доклад о состоянии вооруженных сил страны, и он оказался печален.
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