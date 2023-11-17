Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же.
Песков: следующий президент России после Путина должен быть таким же
Комментарии
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Владимир Соловьев
Естественно, по Пескову, "таким же" должен быть еврей. Сталин, возможно, то же планировал вместо себя "такого же", но власть в стране даётся БОГОМ, и только ИМ, такая, какую народ её заслужил!
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21 час.
Александр Лагуткин
Очень надеюсь, что он не себя имеет ввиду.
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21 час.
Valeriy Shershkov
мы не знаем кто каким был. СМИ и власть придержавшие из любого делают гения при жизни. После потери поста всё меняется (примеров хоть отбавляй). Тема очень актуальна. Играть в выборы всем надоело. Какими же качествами необходимо обладать лидеру, есть ли они у него, какова обратная связь (контроль, отзыв и т.д.). ... Об этом неплохо поделиться выборщикам действующим лидерам (положение оказывает существенное влияние на весь образ жизни)...
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21 час.
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