Песков: следующий президент России после Путина должен быть таким же

Естественно, по Пескову, "таким же" должен быть еврей. Сталин, возможно, то же планировал вместо себя "такого же", но власть в стране даётся БОГОМ, и только ИМ, такая, какую народ её заслужил!

Valeriy Shershkov

мы не знаем кто каким был. СМИ и власть придержавшие из любого делают гения при жизни. После потери поста всё меняется (примеров хоть отбавляй). Тема очень актуальна. Играть в выборы всем надоело. Какими же качествами необходимо обладать лидеру, есть ли они у него, какова обратная связь (контроль, отзыв и т.д.). ... Об этом неплохо поделиться выборщикам действующим лидерам (положение оказывает существенное влияние на весь образ жизни)...