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Жившему на Украине пенсионеру помогли переехать к семье в Россию

Жившему на Украине пенсионеру помогли переехать к семье в Россию

После трех перенесенных инсультов пожилой мужчина практически не передвигается и нуждается в постоянном уходе.

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