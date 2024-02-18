Мужской взгляд: «Мне не нужна жена „с прицепом“, я хочу своих детей»

Мы выслушали аргументы мужчин, которые не хотят встречаться с женщиной, если у нее есть дети от предыдущих отношений фото: Getty Images«Нового мужа раздражает ребенок от предыдущего брака, — в отчаянии написала нам недавно Ольга.
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