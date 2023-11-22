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Не в мигрантах дело: Финский политолог раскрыл истинную причину решения Хельсинки о закрытии КПП

Не в мигрантах дело: Финский политолог раскрыл истинную причину решения Хельсинки о закрытии КПП

Причина закрытия КПП на русско-финской границе отнюдь не в мигрантах, считает финский политолог.Ранее финские власти приняли решение о закрытии четырёх контрольно-пропускных пунктов на русско-финской границе.

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