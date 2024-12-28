В Нижегородской области успешно завершен осенний призыв на военную службу

27 декабря на заседании призывной комиссии Нижегородской области под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Петра Банникова были подведены итоги работы в ходе осенней призывной кампании 2024 года.
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