Russia and China demanded that Japan remove the American Typhon complexes from the country

Moscow and Beijing demanded that the Japanese leadership withdraw from the country the American Typhon complexes designed to launch medium- and shorter-range missiles.
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