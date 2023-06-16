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Экс-спикер Челябинского заксобрания официально назначен вице-губернатором

Экс-спикер Челябинского заксобрания официально назначен вице-губернатором

Бывший глава южноуральского парламента официально вступил в должность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Лазарев с пятницы, 16 июня, официально приступил к исполнению обязанностей заместителя губернатора Челябинской области.

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