Экс-спикер Челябинского заксобрания официально назначен вице-губернатором

Бывший глава южноуральского парламента официально вступил в должность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Лазарев с пятницы, 16 июня, официально приступил к исполнению обязанностей заместителя губернатора Челябинской области.
Бывший глава южноуральского парламента официально вступил в должность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Лазарев с пятницы, 16 июня, официально приступил к исполнению обязанностей заместителя губернатора Челябинской области.
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