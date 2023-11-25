ЦАХАЛ: спецслужбы Израиля устроили допрос директору больницы "Аш-Шифа"

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман заявил, что представители израильских спецслужб допрашивают директора больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа для получения информации об инфраструктуре палестинского движения ХАМАС на территории медицинского центра.
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