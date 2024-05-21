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Закон, порядок, государство

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Тяжелые снайперы бригады морской пехоты ТОФ оказывают поддержку штурмовым подразделениям на Южно-Донецком направлении СВО

Тяжелые снайперы бригады морской пехоты ТОФ оказывают поддержку штурмовым подразделениям на Южно-Донецком направлении СВО

От обычных снайперов они отличаются дистанцией работы по целям – до 2 километров. .

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