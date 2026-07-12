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Регионы России

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В Центральной России выпала месячная норма осадков

В Центральной России выпала месячная норма осадков

На базовой метеостанции ВДНХ в Москве за сутки зафиксировали 8 миллиметров осадков. На метеостанции «Балчуг» показатель составил 15 миллиметров, а в районе Бутово — 20 миллиметров, что эквивалентно 23 процентам от июльской нормы.

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