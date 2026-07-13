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Женская НБА. «Атланта» примет «Лос-Анджелес», «Миннесота» сыграет с «Финиксом»

«Атланта» встретится с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Финикс». Женская НБА  Регулярный чемпионат Атланта – Лос-Анджелес 14 июля .

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