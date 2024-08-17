Кино: История некрасивой красавицы, которая заставила мир увидеть женскую привлекательность другими глазами: Росси де Пальма

Не обязательно родиться красивой, чтобы завоевать сердца именитых кутюрье и кинорежиссеров. Именно благодаря асимметричным чертам лица испанская актриса Росси де Пальма, нарушив все стандарты красоты, доказала миру, что необычная внешность может принести славу, успех и известность, а также любовь миллионов поклонников.