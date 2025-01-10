Imagination прекращает производство процессоров RISC-V, чтобы сосредоточиться на графических процессорах и искусственном интеллекте

Imagination Technology известна прежде всего своими GPU, используемыми широким кругом компаний в различных отраслях, но в 2021 году компания расширила свой бизнес за счет CPU RISC-V Catapult, чтобы охватить различные сегменты рынка комплексным решением CPU+GPU.
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