⚡️В Крыму сетями будут собирать мазут, чтобы не допустить выброса на берег «В Крыму задействованы максимально все службы по ликвидации выброса мазута.
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⚡️В Крыму сетями будут собирать мазут, чтобы не допустить выброса на берег «В Крыму задействованы максимально все службы по ликвидации выброса мазута.