Сенатор Ли: «США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину» Ольга ВайленкоВ статье для The American Conservative сенатор от штата Юта Майк Ли выразил категоричное мнение о том, что в случае введения войск НАТО на территорию Украины, Соединенные Штаты должны немедленно выйти из альянса.