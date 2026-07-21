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Йохе о слухах про Петтерссона в «Питтсбурге»: «Элиас не заинтересован в уходе из «Ванкувера»

Журналист The Athletic Джош Йохе заявил, что форвард « Ванкувера » Элиас Петтерссон не планирует покидать клуб.

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