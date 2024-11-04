Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

В традиционной церемонии участвовали представители различных религиозных конфессий В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
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