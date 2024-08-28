Вызовет ли удар по Киевской ГЭС затопление украинской столицы? Смотря куда бить...

Профессор Епифанов: «Даже повторные удары по машинному залу не повредят дамбе. А вылить водохранилище на город может оператор» Украина транслирует противоречивые новости о состоянии плотины Киевской ГЭС, которая находится в Вышгороде — в нескольких километрах от столицы выше по течению Днепра.
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