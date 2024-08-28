Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вызовет ли удар по Киевской ГЭС затопление украинской столицы? Смотря куда бить...

Вызовет ли удар по Киевской ГЭС затопление украинской столицы? Смотря куда бить...

Профессор Епифанов: «Даже повторные удары по машинному залу не повредят дамбе. А вылить водохранилище на город может оператор» Украина транслирует противоречивые новости о состоянии плотины Киевской ГЭС, которая находится в Вышгороде — в нескольких километрах от столицы выше по течению Днепра.

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Комментарии
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Сергей С
разбомбить очистные сооружения))
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11 час.
лл
лина любимцева
Когда эти жЫдо-бандэровские твари подрывали Каховскую ГЭС и водохранилище, ИХ НИЧЕГО НЕ БЕСПОКОИЛО, как там буду люди жить и сколько погибнет?!!
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6 час.
Евгений Мангуш
Затопит только левобережную часть. Правый берег, самый ценный и красивый не затопит.
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2 час.

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