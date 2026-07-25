Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

Настоящий слом: Россия начала тотальную войну. Жизнь на Украине станет невыносимой. Нас обвинили в терроре

Настоящий слом: Россия начала тотальную войну. Жизнь на Украине станет невыносимой. Нас обвинили в терроре

Сначала Киев добился значительного успеха в истреблении торгового флота. Две сотни ударов по мирным балкерам и танкерам вызвали бурю восторгов местной общественности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии