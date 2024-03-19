АТБ повысил ставки по вкладам и накопительному счету

Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам в рублях, а также по «АТБ. Cчету».По «АТБ. Вкладу» (без пополнения и снятия) cтавка увеличена на срок 92, 122 и 182 дня на 1 процентный пункт и составляет 15,3% годовых.