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Царьград

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Навредил или позлорадствовал – в тюрьму. Полиция будет расследовать дела о бытовой клевете

Навредил или позлорадствовал – в тюрьму. Полиция будет расследовать дела о бытовой клевете

Примирение сторон по делам о бытовой клевете скоро станет невозможно.С инициативой поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, упрощающих привлечение клеветников к ответственности, выступил Верховный суд России.

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