Губернатор Ямала дал старт Году героев

Торжественная церемония прошла в Салехарде в арт-резиденции «Полярис». На событии присутствовали 200 человек, среди которых ветераны СВО, специалисты по патриотическому воспитанию, победители муниципальных конкурсов и юнармейцы.
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