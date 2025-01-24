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Губернатор Ямала дал старт Году героев

Губернатор Ямала дал старт Году героев

Торжественная церемония прошла в Салехарде в арт-резиденции «Полярис». На событии присутствовали 200 человек, среди которых ветераны СВО, специалисты по патриотическому воспитанию, победители муниципальных конкурсов и юнармейцы.

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