Суд в Тольятти не смягчил режим рецидивисту, ограбившему гостя

Центральный районный суд Тольятти оставил без удовлетворения ходатайство осуждённого за разбойное нападение с ущербом более 8000 рублей, который неоднократно нарушал порядок в колонии особого режима.
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