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"М.Видео": в августе россияне купили почти на 50% больше часов, чем в июле

"М.Видео": в августе россияне купили почти на 50% больше часов, чем в июле

В августе 2026 года покупатели приобрели на маркетплейсе «М.Видео» на 47,8% больше часов, чем в июле.

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