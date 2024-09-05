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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Глава ФШР расхвалил Барнаул за организацию суперфиналов по шахматам

Глава ФШР расхвалил Барнаул за организацию суперфиналов по шахматам

Александр Ткачев подвел итоги статусного турнира Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев поблагодарил Алтайский край за организацию суперфиналов чемпионатов России, которые прошли в Барнауле с 16 по 28 августа.

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