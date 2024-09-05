Глава ФШР расхвалил Барнаул за организацию суперфиналов по шахматам

Александр Ткачев подвел итоги статусного турнира Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев поблагодарил Алтайский край за организацию суперфиналов чемпионатов России, которые прошли в Барнауле с 16 по 28 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии