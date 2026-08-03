В США компания приглашает на собеседование тех, кто сделает татуировку с их лого

Основатель американского ИИ-стартапа LemonLime Джордан Зитц оказался в центре скандала после того, как пообещал собеседование на работу всем, кто сделает татуировку с логотипом компании на вечеринке предпринимателей, пишет Fortune.
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