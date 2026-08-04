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Чемерис: Латвия лишилась политической репутации и собственного будущего

Чемерис: Латвия лишилась политической репутации и собственного будущего

Латвия лишилась политического авторитета и перспектив роста, пытаясь с помощью ЕС стереть свое прошлое и прославляя нацистов, заявила Роза Чемерис, член Комитета Государственной Думы по международным делам от фракции «Новые люди», комментируя похороны с почестями бывшего члена латышского легиона СС Лаймониса Эзергайлиса.

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