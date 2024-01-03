У вас есть возможность исполнить чью-то новогоднюю мечту.

Бобруйская районная организация Белорусского Красного Креста с 7 декабря 2023 года по 15 января 2024-го в рамках благотворительной кампании ´Елка желаний´ проводит сбор подарков для оказания помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, многодетным, неполным, приемным, опекунским семьям.