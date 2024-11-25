ВС РФ заняли участок трассы, соединяющий Курахово с Дальним Согласно оперативным данным, участок трассы, соединяющий Курахово с Дальним, полностью перешел под контроль российских войск.
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ВС РФ заняли участок трассы, соединяющий Курахово с Дальним Согласно оперативным данным, участок трассы, соединяющий Курахово с Дальним, полностью перешел под контроль российских войск.
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