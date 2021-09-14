СССР-Россия

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Причины и подводные камни поворота России на Восток

Причины и подводные камни поворота России на Восток

Статья программного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофея Бордачёва по итогам Восточного экономического форума о завершении «поворота России на Восток» привлекла к себе большое внимание российского экспертного сообщества, задавшегося вопросом – а действительно ли этот «поворот» закончился, и не совершает ли страна ошибку, «повернув не туда»? Официально принято считать, что глобальный российский геополитический маневр вызван стремлением найти новый надежный долгосрочный драйвер для ускорения развития Дальнего Востока, так как внутренних резервов для решения задачи у России явно не хватает.

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Николай Петров
Россия ВОСТОЧНАЯ держава. Запад всегда был и будет врагом. Кто из западных стран бескорыстно и самоотверженно помогал в ВОВ ? Никто, кроме "татаро-монголов". Бедная Монголия и микроскопическая Тува сделали для победы больше чем весь ленд-лиз с вторым фронтом.

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