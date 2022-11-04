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Кайри Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма после решения «Бруклина» отстранить его

«Бруклин» опубликовал заявление, из которого следует, что разыгрывающий Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей.

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