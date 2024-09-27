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Трогательная встреча морского пехотинца с родителями в Актау растрогала казахстанцев

Трогательная встреча морского пехотинца с родителями в Актау растрогала казахстанцев

Волнительный момент состоялся в бригаде морской пехоты, где служит рядовой Дарын Бишман. Этот случай стал настоящим сюрпризом для молодого солдата, который был призван на службу всего шесть месяцев назад из Панфиловского района Алматинской области.

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