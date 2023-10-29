Переехавший в Америку скандальный актер Панин водит 15-летнюю дочь по барам

Панин: Нюся сидит с четырьмя взрослыми мужиками, стол заставлен бутылками, сидит во главе стола. Фото: из открытых источников Скандальный актер Алексей Панин, эмигрировавший из России, уверяет, что у них с 15-летней дочерью Анной доверительные отношения.
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