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Закон и Порядок

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Можно ли доверять оружие перебежчикам из ВСУ?

Можно ли доверять оружие перебежчикам из ВСУ?

Первый батальон из экс-военных Украины поступил на службу в армию России Сергей Аксенов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Алексей Леонков Дмитрий Еловский Дмитрий Селезнев Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших бойцов ВСУ, начал служить в армии России.

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