Путин: «Цели СВО будут достигнуты, правда на нашей стороне»

СВО носит освободительный характер и была необходима.Президент России Владимир Путин в видеообращении к жителям России по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией заявил, что все цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты.