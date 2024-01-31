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Эксперты составили типичный портрет богатейшего россиянина

Эксперты составили типичный портрет богатейшего россиянина

Эксперты Высшей школы экономики провели анализ и составили характеристику сверхбогатых россиян По больше части это бизнесмены-мужчины, преимущественно с высшим образованием из Москвы и Санкт-Петербурга, владельцы компаний в сфере топливно-энергетического комплекса, финансов или промышленности, пишет РБК.

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