В селе Абатское уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку

Тюменские власти в понедельник, 29 апреля, сообщили, что селе Абатское Тюменской области уровень воды в реке Ишим, по данным на 10 часов (местное время), достиг 1215 сантиметров при критической отметке 960 сантиметров.
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