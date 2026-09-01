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Спорт Уик-Энд

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ESPN: «Рома» прекратила переговоры по Луису Энрике из-за твердой позиции «Зенита» - не сошлись на 2 млн

ESPN: «Рома» прекратила переговоры по Луису Энрике из-за твердой позиции «Зенита» - не сошлись на 2 млн

Итальянская «Рома» отказалась от покупки бразильского футболиста петербургского «Зенита» Луиса Энрике, цитирует ТАСС сообщение телеканала ESPN.

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