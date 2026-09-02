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Антифашист

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Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вновь встретиться с Владимиром Путиным, однако считает необходимым дождаться момента, когда Россия и Украина будут готовы заключить мирное соглашение.

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