Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Почему не пишут: кем уничтожены, и с какой целью?!В Орловской облас...
  • Татьяна Гусева
    Спасибо за прогноз!Выходные в Орловс...
  • Модест
    Неужели замы начали сдавать своих боссов? Надо готовить 85 одиночек в Лефортово. Даже Элизиум для высшей касты, где ц...Бывший губернатор...

В Орловской области рост числа свиней вызвал дефицит человеческих кадров

В Орловской области рост числа свиней вызвал дефицит человеческих кадров

В агропромышленном комплексе Орловской области насчитывается 909 свободных вакансий. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента сельского хозяйства Светлана Шолохова на заседании комитета по аграрной политике облсовета 10 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх