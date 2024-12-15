В Орловской области рост числа свиней вызвал дефицит человеческих кадров

В агропромышленном комплексе Орловской области насчитывается 909 свободных вакансий. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента сельского хозяйства Светлана Шолохова на заседании комитета по аграрной политике облсовета 10 декабря.
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